Der VfB Stuttgart legt im Werben um Dzenan Pejcinovic (21) nach. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, hat der VfB sein Angebot auf 23,5 Millionen Euro nachgebessert. Die vorherige Offerte lag dem Bericht zufolge bei 20 Millionen Euro.

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Der VfL Wolfsburg fordert für den talentierten Stürmer 25 Millionen Euro – die Differenz ist also überschaubar. Geschäftsführer Sport Dieter Hecking sagte zuletzt jedoch: „Unsere Forderung, die im Raum steht, ist absolut im Rahmen und wir werden davon auch keinen Deut abrücken.“ Neben dem VfB buhlt auch der FC Porto um Pejcinovic, der zuletzt mit einem Angebot in Höhe von 23 Millionen Euro auf taube Ohren stieß.