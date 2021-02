Chelsea: Tuchels Forderung an Hudson-Odoi

Thomas Tuchel fordert von Außenstürmer Callum Hudson-Odoi den nächsten Schritt in dessen Entwicklung. „Er hat seine Fähigkeiten in der Jugend unter Beweis gestellt und ist dann in die Premier League aufgestiegen. Die Herausforderung für Callum besteht nun darin, weiter hart zu arbeiten, sich zu verbessern und die ganze Zeit ein bestimmtes Niveau zu halten“, wird Tuchel auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Seit dem Amtsantritt des deutschen Chefcoachs ist Hudson-Odoi weitestgehend gesetzt, lässt die letzte Konsequenz in seinen Auftritten aber noch vermissen. „Wir werden bei jedem Schritt an seiner Seite sein“, bekräftigt Tuchel. Hudson-Odoi habe „einen sehr guten Start hingelegt, kann sich aber nicht nur auf die Spielminuten verlassen. Er muss weiter hart arbeiten und auch im Training sein hohes Niveau halten. Aber er macht sich wirklich gut und ich bin sehr zufrieden mit Callum.“ In den Zukunftsplanungen der Blues spielt Hudson-Odoi eine große Rolle, seitdem er seinen Vertrag Ende 2019 bis 2024 ausdehnte.