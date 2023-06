Fortuna schnappt sich Vermeij

Vincent Vermeij geht künftig für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auf Torejagd. Wie die Rheinländer mitteilen, kommt der 28-jährige Mittelstürmer ablösefrei vom SC Freiburg II zur Fortuna und verstärkt dort ab der kommenden Saison die Offensivreihen.

In der abgelaufenen Spielzeit traf der 1,96 Meter große Niederländer in 36 Ligaspielen 15 Mal für die Freiburger Zweitvertretung in Liga drei. Sportvorstand Klaus Allofs über den Neuzugang: „Vincent Vermeij bringt die Fähigkeiten eines klassischen Mittelstürmers mit und ist technisch gut ausgebildet. Wir freuen uns auf einen torgefährlichen und fleißigen Angreifer.“

