Die Schar der Verehrer von Willian Pacho wird immer größer. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, haben der FC Arsenal und Manchester City den 24-jährigen Innenverteidiger weit oben auf ihren Listen. Pacho war 2024 für 40 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu PSG gewechselt und hat sich mittlerweile als unangefochtener Stammspieler etabliert.

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Laut Bericht haben sowohl die Gunners als auch die Skyblues „detaillierte Scouting-Berichte über Pacho erstellt und ihn kürzlich beim 2:2-Unentschieden von PSG gegen Lille beobachtet“. Auch Real Madrid und der FC Liverpool hatten im Sommer ein Auge auf den ecuadorianischen Nationalspieler geworfen. Dieser hat seinen Vertrag in Paris kürzlich erst bis 2031 verlängert. Es dürfte daher äußerst kostspielig werden, den Verteidiger abzuwerben. „Realistisch betrachtet sollte der Januar daher eher als Beobachtungsphase denn als Zeitpunkt für einen erwarteten Transfer angesehen werden“, so ‚CaughtOffside‘.