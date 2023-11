Neuer Trainer in Neapel | Ende im Sancho-Streit in Sicht?

Jims Intervention

Neues vom Lieblingsthema der englischen Yellowpress. Im Streit zwischen Erik ten Hag und Jadon Sancho könnte es nun zur Intervention von ganz oben kommen. Sir Jim Ratcliffe, der Manchester United als neuer Klubeigentümer übernehmen soll, schmeckt der Konflikt zwischen Trainer und Spieler gar nicht. Der Grund: Sancho ist potenziell eines der wertvollsten Assets der Red Devils und Großunternehmer Ratcliffe kann alles andere als Gewinnmaximierung natürlich nur schwer ertragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem ‚Daily Mirror‘ zufolge möchte der Besitzer der Chemieunternehmensgruppe INEOS deshalb zeitnah mit ten Hag sprechen, um zu klären, ob der Sancho-Konflikt nicht doch noch irgendwie friedlich zu lösen ist. „Sir Jims ten Gebote“, so die Schlagzeile des Blattes in Anlehnung an den Namen des niederländischen United-Trainers, die in der englischen Originalfassung wohl noch etwas besser funktioniert. Der ‚Daily Star‘ zieht nach mit dem Titel: „Jim Buddies.“

Lese-Tipp

United-Boss tritt ab

Trainerwechsel in Neapel

Es war am gestrigen Dienstag die größte Meldung in Fußball-Italien: Die SSC Neapel zieht die Reißleine und entlässt Trainer Rudi Garcia. Walter Mazzarri übernimmt an der Seitenlinie. Für den 62-Jährigen ist es bereits die zweite Amtszeit bei Napoli: Zwischen 2009 und 2013 war er bereits Chefcoach der Azzurri.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenig überraschend ist Mazzarri heute Thema Nummer eins in den Gazetten. „Noch eine Runde für Walter“, schreibt etwa der ‚Corriere dello Sport‘. „Walter ist dran“, heißt es bei der ‚Gazzetta dello Sport‘, „Mazzarri kehrt nach Neapel zurück.“ Dort soll er den italienischen Meister aus der sportlichen Krise führen.