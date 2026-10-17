Walter: „Welcher Anspruch herrscht hier eigentlich?“

Tim Walter ist die aus seiner Sicht zu hohe Erwartungshaltung ein Dorn im Auge. Auf die Frage, ob das gestrige 0:0-Remis gegen Hertha BSC zu wenig sei, um sich aus dem Abstiegskampf der 2. Bundesliga zu befreien, antwortete der Trainer von Holstein Kiel: „Jetzt mal ganz ehrlich: Wir haben heute gegen den Tabellenführer gespielt. Die haben siebenmal am Stück gewonnen. Welcher Anspruch herrscht hier eigentlich?“

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Als erstes Team in dieser Saison konnten die Kieler der Hertha Punkte abringen, auf den ersten Sieg warten die Störche aber weiterhin. „Wir hatten vier Heimspiele, haben keines verloren, und ich finde, dass wir heute alles investiert haben“, war Walter angetan vom Auftritt seiner Mannschaft, „ich bin total zufrieden mit dem 0:0 und vor allem mit der Herangehensweise, wie die Jungs gearbeitet haben.“