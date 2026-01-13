Ausgezeichnet: Wanner gelingt endlich der Durchbruch

Paul Wanner ist eines der größten Versprechen des deutschen Fußballs, da ist sich die Fachwelt einig. Auch Nachwuchsguru Hermann Gerland sieht im Mittelfeldmann ein Ausnahmetalent, mahnte im Sommer aber zeitgleich: „Wenn ich Pauls Talent gehabt hätte, hätte ich mit 19 schon 100 Spiele für Bayern gemacht.“ Wanner hingegen spielte bislang nur achtmal für die Bayern-Profis. Erstmals im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen, er ist damit der jüngste Spieler der Münchner in der Bundesliga.

Im Sommer wollte Wanner trotz des dünnen Bayern-Kaders nicht bleiben, fehlender Biss wird dem Hochbegabten mitunter vorgeworfen. Vielsagend warf ihm Bayern-Sportvorstand Max Eberl zum Abschied hinterher: „Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu.“

Wanner ging lieber zur PSV Eindhoven in die als Entwicklungsliga bekannte Eredivisie. Doch auch dort brauchte der mittlerweile 20-Jährige Anlaufzeit, stand bis Ende November nur einmal in der Startelf und wurde auch nicht wie sonst üblich zur deutschen U21-Auswahl eingeladen.

Wanner trifft erstmals

Mittlerweile ist Wanner jedoch die Trendwende geglückt. Einige Ausfälle bei der PSV spülten ihn in die erste Elf von Trainer Peter Bosz. In etwas zurückgezogener Mittelfeldrolle fängt der gebürtige Österreicher nun an zu glänzen. So auch beim 5:1-Sieg gegen Excelsior Rotterdam am vergangenen Samstag, als er sein erstes Ligator für Eindhoven erzielte.

‚Eindhovens Dagblad‘ lobte anschließend: „Paul Wanner präsentierte sich bei PSV in hervorragender Form und entwickelte sich zusammen mit Joey Veerman zu einer der treibenden Kräfte des Teams.“ Das niederländische Magazin ‚Voetbal International‘ kürte Wanner gar zum Spieler des 18. Spieltags in der Eredivisie.

Bayern hat Rückkaufoption bei Wanner

Und wie geht’s weiter? Kurzfristig will Wanner mit der PSV die souveräne Tabellenführung sichern und auch in der Champions League das Playoff-Ticket buchen. Dass dann im Sommer erneut ein Tapetenwechsel ansteht, ist nicht zwangsläufig zu erwarten. Bei der PSV besitzt er noch einen Vertrag bis 2030.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings zu wissen, dass die Bayern nach wie vor die Hand auf Wanner halten. Die Münchner sicherten sich beim 15-Millionen-Verkauf an Eindhoven nämlich eine Rückkaufoption in bislang nicht bekannter Höhe.