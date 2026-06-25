HSV: Vieira-Ersatz aus der Bundesliga?

Nach wie vor versucht der Hamburger SV, Leihspieler Fábio Vieira irgendwie an Bord zu halten. Der 26-Jährige steht dieser Idee prinzipiell offen gegenüber, der FC Arsenal möchte für den Kreativspieler jedoch angemessen entschädigt werden.

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Da der HSV die aufgerufenen zehn bis 15 Millionen Euro aber vermutlich nicht aufbringen kann, muss sich der Bundesligist nach Alternativen umschauen. Eine solche haben die Hanseaten in Muhammed Damar bei der Konkurrenz ausfindig gemacht.

‚Sky‘ berichtet, dass der HSV einer der Vereine ist, die den 22-jährigen Offensivakteur genau beobachten. Die Hamburger könnten die Bemühungen intensivieren, sollte die Verpflichtung von Vieira nicht zu bewerkstelligen sein.

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Damar will weg

Damar ist mit seiner Situation bei der TSG Hoffenheim unzufrieden und strebt daher im Sommer einen Wechsel an. Laut dem Bezahlsender ist die TSG ab einer Ablöse von fünf Millionen Euro gesprächsbereit. An Damar, dessen Vertrag noch bis 2029 läuft, bekundete zuletzt auch der SC Freiburg Interesse.