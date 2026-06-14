Porro-Deal endlich durch

Der zwischenzeitlich abwanderungswillige Pedro Porro hat seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur verlängert. Wie der englische Erstligist bekanntgibt, hat der spanische Rechtsverteidiger einen langfristigen Deal unterzeichnet. Über die genaue Laufzeit macht der Beinahe-Absteiger wie gewohnt keine Angaben.

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We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

„Pedro ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der beständig gezeigt hat, dass er Spiele sowohl in der Defensive als auch in der Offensive beeinflussen kann“, freut sich Trainer Roberto De Zerbi über die Unterschrift, „neben seiner technischen Qualität schätze ich auch seine Mentalität. Er will jeden Tag arbeiten, lernen und sich verbessern – genau diese Eigenschaften verhelfen Spielern dazu, das höchste Niveau zu erreichen.“