Benatias Italien-Rückkehr steht bevor

Parma Calcio kann wohl in Kürze die Verpflichtung eines hochverdienten Abwehrspielers vermelden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, steht der Serie A-Vertreter kurz davor, Ex-Bayern-Profi Medhi Benatia (33) vom Al Duhail SC auszuleihen. Demnach soll innerhalb der nächsten Stunden ein Deal mitsamt Kaufoption geschlossen werden.

In Benatias Vita finden sich Topklubs wie die AS Rom, Bayern München und Juventus Turin wieder. Zwei Meisterschaften errang er mit den Münchnern, drei mit der Alten Dame. Daneben soll auch Andrea Conti (26) per Leihe vom AC Mailand nach Parma wechseln.