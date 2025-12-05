Fàbregas: Guardiola-Erbe statt Serie A?

Für Cesc Fàbregas könnte Como 1907 die erste und letzte Trainerstation in Italien bleiben. Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, zieht es den spanischen Trainer nach seiner Amtszeit am Comer See eher ins Ausland, ein Wechsel zu einem anderen Serie A-Klub kommt demnach nicht in Frage.

Inter Mailand wollte Fàbregas im vergangenen Sommer in die Modemetropole locken, der frühere Mittelfeldspieler lehnte aber ab. Wie die Mailänder Tageszeitung weiter ausführt, will der 38-Jährige lieber in die Fußstapfen seines Mentors Pep Guardiola treten. Entsprechend werden perspektivisch der FC Barcelona und Manchester City als mögliche kommende Arbeitgeber genannt.