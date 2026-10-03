Brisantes Anliegen: BVB kontaktiert Griechenland

Bei Borussia Dortmund ist Konstantinos Karetsas gut angekommen. Der 18-Jährige hat sich nach seinem Wechsel schnell akklimatisiert. Sorge bereitete der Auftritt in der Champions League gegen den FC Villarreal (3:2), als Kreislaufprobleme seinen Arbeitstag nach nicht einmal einer halben Stunde beendeten.

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Seitdem hat der BVB den Offensivspieler behutsamer behandelt – und erhofft sich dasselbe vom griechischen Verband. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben zu diesem Kontakt aufgenommen und darum gebeten, Karetsas gegen Deutschland zu schonen und nur dosiert einzusetzen.

Geht Griechenland auf die Bitte ein?

In den ersten drei Spielen in der Nations League stand Karetsas immer von Beginn an auf dem Rasen, gegen die DFB-Elf (1:0) sogar über die volle Distanz. Schon am kommenden Freitag (20:30 Uhr) gastiert Werder Bremen beim BVB, dann soll Karetsas wieder vollständig bei Kräften sein.

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Ob Griechenland auf die Bitte von Schwarz-Gelb ausgerechnet vor dem Deutschland-Spiel eingeht, ist offen. Der quirlige Linksfuß ist im Team von Trainer Ivan Jovanovic eine wichtige Schlüsselfigur. Der Serbe wird nur äußerst ungern auf den Youngster verzichten.