Schalke-Trainer: Die Suche nach dem Retter

Wer traut sich die Mammutaufgabe zu, den FC Schalke 04 noch aus der Abstiegszone zu führen? Es bedarf in jedem Fall einer Menge Selbstbewusstsein, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Schon am 2. Januar, wenn die Knappen auswärts bei Hertha BSC antreten, soll ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie Anweisungen geben.

Möglich, dass dieser seine Kommandos dann auf schwäbisch an seine königsblauen Spieler weitergibt. Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, wird in Gelsenkirchen eifrig über Alexander Zorniger als neuem Schalke-Trainer spekuliert. Der 53-Jährige ist schon seit Anfang 2019 vereinslos. Zuletzt war er beim dänischen Klub Bröndby IF tätig, schon im Sommer war er ein Thema auf Schalke, als ein Nachfolger von David Wagner gesucht wurde.

Weitere Kandidaten

In der Bundesliga saß Zorniger nur 13 Mal auf dem Chefsessel. In der Saison 2015/16 ließ er bei VfB Stuttgart einen wilden und spektakulären Offensivfußball spielen. Nach 31 Gegentoren in 13 Ligaspielen musste Zorniger aber schon im November seinen Hut nehmen.

Weiterhin in der Verlosung sind laut ‚Bild‘ auch Friedhelm Funkel (67) und Dimitrios Grammozis (42). Zuletzt wurde zudem Thorsten Fink als (53) Option genannt.

Wer es auch wird, auf den neuen Schalke-Coach wartet eine äußerst komplizierte Aufgabe. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sieben Punkte. Vor allem trifft der neue Chef aber auf eine Mannschaft, die das Siegen gänzlich verlernt zu haben scheint.