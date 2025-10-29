Für den BVB: Silva verzichtet auf Millionen

Fábio Silva (23) verzichtete bei seinem Wechsel zu Borussia Dortmund auf eine erhebliche Summe. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hätte der Portugiese bei der AS Rom ein Grundgehalt von etwas mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen können. Beim BVB liegt sein jährliches Salär bei rund vier Millionen, das durch Prämien noch steigen kann. Über die gesamte Vertragslaufzeit gehen Silva damit rund sechs Millionen durch die Lappen.

Der Angreifer wechselte Ende August für 22,5 Millionen Euro Ablöse von den Wolverhampton Wanderers nach Dortmund und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Trotz anfänglicher Verletzungsprobleme soll der portugiesische Nationalspieler langfristig zur Stammkraft in der BVB-Offensive aufgebaut werden.