Szoboszlai-Traumklub ausgeplaudert

von Julian Jasch - Quelle: Win Win
Dominik Szoboszlai jubelt mit seinen Teamkollegen @Maxppp

Landet Dominik Szoboszlai (25) eines Tages bei Real Madrid? Gegenüber ‚Win Win‘ verrät der ungarische Nationaltrainer Marco Rossi zumindest: „Nach dem, was ich gehört habe und angesichts der sehr guten und direkten Beziehung, die ich zu Dominik habe, seit er als Kind mit dem Fußballspielen angefangen hat, ist Real Madrid sein Traum. Seit er mit dem Fußballspielen angefangen hat, hat Dominik einen Traum, und zwar für Real Madrid zu spielen.“

Aktuell steht Szoboszlai noch beim FC Liverpool unter Vertrag. Die Reds würden den bis 2028 datierten Kontrakt des Leistungsträgers (17 Scorerpunkte in 35 Pflichtspielen) gerne verlängern – inklusive saftiger Gehaltserhöhung. Rossi ordnet ein: „Ich weiß nicht, ob ein Real-Wechsel zustande kommt, denn das hängt sowohl von seiner persönlichen Entscheidung als auch von der Entscheidung seines Vereins ab.“

