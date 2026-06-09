Marokko behält Abde als Joker

Die WM ist für Ez Abde wohl doch nicht vom Tisch. ‚RMC‘ berichtet, dass die marokkanische Delegation sich dazu entschieden hat, den verletzten Flügelspieler nicht zu ersetzen und stattdessen bei der Mannschaft zu behalten. Die Ausfallzeit wird weiterhin mit zwei bis vier Wochen beziffert. Das Trainerteam spekuliert darauf, dass der Angreifer im späteren Verlauf des Wettbewerbs eingreifen kann.

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FT berichtete bereits gestern, dass beim 24-Jährigen eine Verstauchung am Innenband des Kniegelenks diagnostiziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch davon ausgegangen, dass Abde während des gesamten Turniers nicht zur Verfügung steht und ein Ersatzmann nachnominiert werden muss.