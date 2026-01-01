Chelsea trennt sich von Maresca

Noch im Sommer war der FC Chelsea endlich wieder da, wo er seit Jahren hinwollte. Mit 3:0 fegten die Blues über Champions-League-Sieger Paris St. Germain hinweg und sicherten sich so den Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft. Auch in den Wochen danach zeigte Chelsea, dass die Stamford Bridge endlich wieder die Heimat eines Klubs in der Weltspitze ist.

Doch die erste kleinere Krise bringt das Schiff jetzt schon zum Kentern. In den vergangenen Wochen musste der CFC einige Federn lassen, in der Premier League beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal schon 15 Punkte. Die sportliche Krise und das schwierige Verhältnis zwischen Trainer Enzo Maresca und der Klubführung führen jetzt zu einer drastischen Entscheidung. Der Italiener muss an Neujahr gehen.

Wer folgt auf Maresca?

Die Blues teilen mit, dass der 45-Jährige nach eineinhalb Jahren entlassen wurde. „Während seiner Zeit im Verein führte Enzo die Mannschaft zum Erfolg in der UEFA Conference League und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Diese Erfolge bleiben ein wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte, und wir danken ihm für seinen Beitrag zum Verein“, lässt der Klub verlauten.

Ein erster Kandidat für die Nachfolge ist laut ‚talksport‘ Liam Rosenior von Racing Straßburg. Vertraglich war Maresca bis 2029 an die Blues gebunden und hatte in eineinhalb Jahren aus einer Vielzahl an Spielern ein Team geformt. Um Maresca und Manchester City ranken sich seit einigen Tagen ohnehin viele Gerüchte. Dort könnte er das Erbe von Pep Guardiola antreten.