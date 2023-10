Arsenal: Der Stand bei White

Der FC Arsenal will in den Gesprächen mit Innenverteidiger Ben White nicht lange fackeln. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Gunners die Gespräche forciert und peilen einen schnellen Vollzug an. Pro Jahr soll der englische Abwehrmann mit umgerechnet rund sieben Millionen Euro vergütet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

White hat sich beim englischen Vizemeister zu einer wichtigen Stammkraft entwickelt. Weder in der Premier League noch in der Champions League verpasste der 25-Jährige auch nur eine Spielminute in der laufenden Saison. Sein aktueller Vertrag ist noch bis 2026 datiert.