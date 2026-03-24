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Aus dem Nichts: Bayer verlängert mit Tella

Zuletzt musste Bayer Leverkusen im Rennen um die Champions League-Plätze ziemlich Federn lassen. Dennoch konnte Nathan Tella von einem langfristigen Verbleib überzeugt worden.

von Julian Jasch - Quelle: bayer04.de
1 min.
Nathan Tella im Bayer-Trikot @Maxppp

Nathan Tella (26) verlängert bei Bayer Leverkusen langfristig bis 2031. Mit dieser Fixmeldung überrascht der Werksklub am heutigen Dienstagmorgen. Sein vorheriges Arbeitspapier wäre 2028 ausgelaufen.

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Bayer 04 Leverkusen
Unsere Nummer 2️⃣3️⃣ Nathan Tella hat seinen Vertrag bei der #Werkself vorzeitig bis 2031 verlängert. Wir freuen uns auf die weitere Zeit mit dir bei Bayer 04, Nathan! 🖤❤️

#Bayer04 | #Tella
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„Wir freuen uns sehr, dass wir einen sympathischen und hochklassigen Profi langfristig in unseren Reihen behalten werden. Nathan Tella ist ein Leistungsträger auf dem Platz und ein enorm wichtiger Spieler in der Kabine“, lässt sich Sportchef Simon Rolfes zitieren.

Der nigerianische Nationalspieler (zwei Länderspiele) selbst fügt hinzu: „Ich fühle mich unglaublich wohl bei Bayer 04, die ersten Jahre hier waren geprägt von fantastischen Erfolgen. Es macht großen Spaß, nun auch bei der Entwicklung einer neuen schlagkräftigen Mannschaft dabei zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren wieder unsere Ziele erreichen werden.“

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Tella war 2023 für knapp 23 Millionen Euro vom FC Southampton nach Leverkusen gewechselt, kommt dort seitdem auf 24 Scorerpunkte (zehn Tore, 14 Vorlagen) in 90 Pflichtspielen. Insbesondere in der laufenden Saison wurde der Flügelflitzer immer wieder von hartnäckigen Verletzungen heimgesucht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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