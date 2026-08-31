Verwirrung: Woltemade doch noch in die Bundesliga?

Borussia Dortmund hat bei Nick Woltemade (24/Newcastle United) aus wirtschaftlichen Gründen die Segel gestrichen. Das geht aus der ‚Sky‘-Sendung ‚Transfer Update - die Show‘ hervor.

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Demnach hat BVB-Sportdirektor Ole Book eine Leihe des deutschen Nationalspielers geprüft, das Paket aus fünf Millionen Euro Leihgebühr und einer kompletten Gehaltsübernahme sei jedoch zu hoch.

Dortmund sucht nach dem Kreuzbandriss bei Giannis Konstantelias (23) nach einer neuen Offensivkraft. Die heißeste Spur führt vor dem morgigen Deadline Day zu Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal). Eine neuerliche Rückkehr von Jadon Sancho (26/vereinslos) ist unwahrscheinlich.

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Update (19:13 Uhr): Der BVB steht laut ‚Meczyki.pl‘ mittlerweile vor dem Transfer von Marcel Regula (19/Zaglebie Lubin).

Bundesliga oder Juve?

Zurück zu Woltemade: Wie es bei ‚Sky‘ weiter heißt, ist die kolportierte Leihe des Angreifers zu Juventus Turin noch nicht in trockenen Tüchern. Ein Bundesligist mische noch mit. Die Entscheidung von Woltemade falle am morgigen Deadline Day.

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Verwirrend: Zeitgleich sind sich italienische Medien dagegen ziemlich sicher, dass die Leihe nach Turin klappt. Gianluca Di Marzio berichtet etwa davon, dass der Deal zur Stunde formalisiert wird. Allerdings bestehe aktuell nur zwischen den Vereinen eine Einigung, Woltemade habe noch nicht sein finales Go gegeben.