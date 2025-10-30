Leihspieler: Borussia hat „dicke Bretter zu bohren“

Rouven Schröder hat sich zur Bleibe-Perspektive von Borussia Mönchengladbachs Leihspielern Yannik Engelhardt (24) und Haris Tabakovic (31) geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der neue Sportchef: „Fakt ist, dass sich beide trotz ihrer Vertragssituation hier super einbringen und sich mit Borussia identifizieren. Haris ist unser Prellbock, arbeitet extrem viel für die Mannschaft und pusht auch in der Kabine. Genau wie Yannik, beide sind sehr gute Charaktere.

Allerdings gelte: „Für die Gespräche ist es aber noch zu früh, da sind noch dicke Bretter zu bohren.“ Engelhardt, der im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, steht noch bis 2027 bei Como 1907 in Italien unter Vertrag. Eine Kaufoption besteht nicht – genauso wie bei Tabakovic, der noch bis 2027 an die TSG Hoffenheim gebunden ist.