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FT-Info La Liga

Barça: 100 Millionen für Alvarez nicht genug

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
Julián Álvarez im Atlético-Trikot @Maxppp

Der FC Barcelona muss für einen Transfer von Angreifer Julián Alvarez (26) finanziell drauflegen. Nach FT-Informationen lehnt Atlético Madrid das erste offizielle Angebot der Katalanen über 100 Millionen Euro ab. Die Rojiblancos rufen stattdessen eine Summe von 120 bis 130 Millionen auf.

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Barça gibt den Kampf um Alvarez allerdings nicht auf und bemüht sich weiter um die Dienste des argentinischen Weltmeisters von 2022. Der von Hansi Flick trainierte Topklub arbeitet bereits an einer zweiten Offerte und ist weiterhin zuversichtlich, den Torjäger vom direkten Konkurrenten abzuwerben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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