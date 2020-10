Wolfsburg holt Baku aus Mainz

Ridle Baku vom FSV Mainz 05 wird in Zukunft für den VfL Wolfsburg auflaufen. Wie die Niedersachsen verkünden, unterschreibt der 22-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Als Ablöse werden dem Vernehmen nach rund zehn Millionen Euro fällig, die mit erfolgsabhängigen Bonuszahlungen noch weiter steigen können.

In der Autostadt ist Baku zunächst als Rechtsverteidiger vorgesehen, der die Verletzungen der etatmäßigen Kräfte William und Kevin Mbabu kompensieren soll. Nach deren Rückkehr könnte der deutsche U21-Nationalspieler dann offensiver oder in der Mittelfeldzentrale zum Einsatz kommen.

Flexibel einsetzbar

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich habe dem FSV Mainz 05 alles zu verdanken und der Verein wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber ich habe gespürt, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen und dafür finde ich in Wolfsburg die besten Voraussetzungen vor“, sagt Ridle Baku.

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer ergänzt: „Ridle hat uns aufgrund seiner sportlichen Entwicklung und in den Gesprächen überzeugt. Er ist jung, erfolgshungrig und kann sich mit dem von uns eingeschlagenen Weg komplett identifizieren. Wir freuen uns auf einen Spieler, der auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar ist.“

Baku ist gebürtiger Mainzer und durchlief beim ortsansässigen FSV die Jugendabteilungen. Insgesamt stand er für die 05er in 54 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er drei Tore erzielen und fünf weiter vorbereiten konnte.