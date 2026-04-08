KSC setzt Eichner vor die Tür

Christian Eichner wird zur kommenden Saison nicht mehr an der Seitenlinie des Karlsruher SC stehen. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, ab Sommer einen neuen Impuls auf der Trainerbank zu setzen. Damit endet die Amtszeit des 43-Jährigen im Wildpark nach insgesamt über sechs Jahren.

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Der KSC rangiert in der laufenden Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz und hatte den Anschluss an die Aufstiegsränge bereits frühzeitig verloren. Sportgeschäftsführer Mario Eggimann begründet die Trennung vom langjährigen Cheftrainer: „Christian hat sich über die Jahre durch gute Arbeit und Hingabe zu einem Aushängeschild unseres Clubs entwickelt. In unserer Verantwortung für den KSC ist es jedoch unsere Aufgabe, die Gesamtsituation zu jeder Zeit zu bewerten und zu hinterfragen. Über die Zeit ist der Eindruck gereift, dass wir nach sechseinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit einen Punkt erreicht haben, an dem wir für die Zukunft neue Impulse setzen wollen.“ Ein Nachfolger befindet sich bereits im Visier: Nach Informationen der ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ gilt Tobias Strobl vom SC Verl als heißester Kandidat, um ab Sommer das Erbe von Eichner anzutreten.