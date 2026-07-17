100 Millionen: Rogers-Transfer nimmt Fahrt auf

Der FC Arsenal drückt bei Morgan Rogers (23) aufs Gaspedal. Sacha Tavolieri berichtet von positiv verlaufenden Verhandlungen der Gunners mit Aston Villa über einen Transfer des englischen Nationalspielers. Die Ablösesumme könne sich bei 100 Millionen Euro einpendeln.

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Zuletzt standen sogar noch 150 Millionen für Rogers im Raum. Der flexible Offensivmann steht noch bis 2031 in Birmingham unter Vertrag. Mit Arsenal hat er sich bereits über einen Vertrag mit der selben Laufzeit geeinigt. Der englische Meister hätte neben Rogers auch noch gerne dessen Klub- und Nationalmannschaftskollegen Ezri Konsa (28). Der Innenverteidiger ist Arsenal mit aktuell aufgerufenen 70 Millionen Euro aber noch zu teuer. Jon Martín (20/Real Sociedad) wird als Alternative gehandelt.