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Bundesliga

FC Bayern: Neue Details zum Saibari-Plan

von Dominik Schneider - Quelle: Eindhovens Dagblad
1 min.
Ismael Saibari freut sich @Maxppp

Immer mehr Details zum Transferplan des FC Bayern zur Verpflichtung von Ismael Saibari werden publik. Das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, dass der 25-jährige Marokkaner den Medizincheck im Trainingscamp der marokkanischen Nationalmannschaft in den USA absolvieren könnte, sollte es zu einer Einigung der Bayern mit der PSV Eindhoven kommen.

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Erste Gespräche zwischen den Vereinen könnten dem Bericht zufolge schon heute Abend angeleiert werden. Die Bayern sind darauf erpicht, den offensiv flexibel einsetzbaren Rechtsfuß an die Säbener Straße zu lotsen. Da die Niederländer aber wohl um die 60 Millionen Euro Ablöse fordern, könnte noch ein hartnäckiger Poker bevorstehen. Auch andere Interessenten beobachten die Situation, heißt es.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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