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Bundesliga

FC Bayern: Neue Saibari-Verhandlungen

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
1 min.
Ismael Saibari lacht @Maxppp

Der Transferpoker um Ismael Saibari geht in die nächste Runde. Wie ‚Sky‘ berichtet, finden am heutigen Mittwoch neue Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und der PSV Eindhoven statt. Mit dem 25-Jährigen haben sich die Münchner bereits auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt, wie FT berichtete. Die finale Einigung zwischen den Vereinen steht jedoch noch aus. In den Gesprächen mit den Niederländern geht es vor allem um die Höhe der Ablösesumme.

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Eindhoven hat Saibari mit einem Preisschild in Höhe von 60 Millionen Euro versehen, was dem deutschen Rekordmeister dem Vernehmen nach jedoch zu hoch ist. Die Münchner planen daher, mit einem ersten Angebot von 48 Millionen Euro in die Verhandlungen einzusteigen. Der flexibel einsetzbare Offensivakteur wünscht sich einen Wechsel an die Säbener Straße. Der Deal soll idealerweise über die Bühne gehen, bevor der Rechtsfuß mit Marokko zur Weltmeisterschaft reist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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