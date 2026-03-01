Quansah übt scharfe Kritik

Bei Bayer 04 Leverkusen läuft es derzeit nicht wirklich rund, was auch Defensivmann Jarell Quansah ärgert. Der 23-jährige Innenverteidiger kritisierte das Auftreten seiner Manschaft – im Anschluss an das gestrige 1:1-Remis im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Mainz 05 – gegenüber dem vereinseigenen ‚Werkself-TV‘ scharf: „Wir haben nicht gewonnen, das reicht meiner Meinung nach nicht. Wir haben nicht genug Feuer, nicht genug Intensität.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Deutliche Worte des englischen Nationalspielers, der den deutschen Meister von 2024 am Samstag erst mit seinem Treffer in der 88. Spielminute selbst zum ersehnten Ausgleich führte. Dennoch reichte es am Ende nicht für einen Dreier gegen Mainz, was das bereits dritte sieglose Pflichtspiel in Serie für die Rheinländer bedeutete. Auch deshalb zeigt sich Quansah im Anschluss sichtlich unzufrieden und hadert mit mangelndem Teamspirit: „Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment gegen uns spielen. Wir spielen nicht genug zusammen, haben unterschiedliche Ideen. Wir spielen unkoordiniert und müssen uns neu formieren.“ Bereits am Mittwoch (20:30 Uhr) wartet die nächste Aufgabe auf die Werkself, wenn es ins Bundesliga-Nachholspiel gegen den Hamburger SV geht.