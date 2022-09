Deutschland - Ungarn: So seht ihr die Nations League-Partie live

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das erste Pflichtspiel seit dem Sieg gegen Italien (5:2) Mitte Juni. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag der Nations League zum Duell mit Tabellenführer Ungarn, bei dem mit Timo Werner, David Raum, Benjamin Henrichs, Willi Orban, Dominik Szoboszlai und Péter Gulácsi gleich sechs Leipziger auf dem Platz stehen könnten. Die DFB-Elf forciert nach dem 1:1 im Hinspiel den Sieg und könnte damit in Gruppe 3 der Liga A die Tabellenspitze übernehmen.

Deutschland gegen Ungarn live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Freitag, den 23. September statt. Es wird live und exklusiv im ZDF zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der ZDF-Mediathek aufgerufen werden. Anpfiff in Leipzig ist um 20:45 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Bela Réthy. Moderator Jochen Beyer wird zudem von Experte Christoph Kramer unterstützt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Ungarn weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.