England: Southgate lässt Zukunft offen

Nach dem dramatisch verlorenen Finale der Europameisterschaft ist nicht klar, ob Gareth Southgate die englische Nationalmannschaft auch in Zukunft als Trainer betreut. Gegenüber der ‚BBC‘ sagte der 50-Jährige: „Ich brauche ein wenig Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen.“ Seit 2016 steht der Ex-Profi bei den Three Lions an der Seitenlinie, sein Vertrag gilt noch bis 2022.

Die Niederlage im Elfmeterschießen nimmt Southgate komplett auf seine Kappe: „Das mit den Elfmeterschützen war meine Entscheidung. Wir haben das im Training geübt, heute hat es nicht geklappt. Wir wussten, dass Jadon Sancho und Marcus Rashford unsere besten Schützen sind und wir mussten ohnehin wechseln. Es ist zwar sehr schwer für die Jungs, aber es war nicht ihre Schuld, sondern meine als Trainer.“