Schalkes riesiges Dzeko-Dilemma – der Preis für El-Faouzi

Das Saisonfinale ist eingeläutet und in der zweiten Liga rechnen sich zahlreiche Teams Chancen auf den Aufstieg aus. Insbesondere der FC Schalke hat die Bundesliga-Rückkehr als Tabellenführer fest im Blick. Sollte diese nicht gelingen, erhöht sich aber angeblich immerhin die Wahrscheinlichkeit, dass Edin Dzeko (40) ein weiteres Jahr an Bord bleibt.

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Wie der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist, fürchten die S04-Bosse, dass der Goalgetter im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt, sollte man das große Ziel erreichen – der Bosnier habe mehrfach zum Ausdruck gebracht, er wolle seine Karriere mit einem Erfolg beenden. Bleiben die Knappen hingegen in Liga zwei, sei realistischer, dass Dzeko seinen auslaufenden Kontrakt verlängert.

Zudem thematisiert das Sportmagazin die Zukunft von Soufiane El-Faouzi (23), der auf Schalke genauso wie Dzeko zu den Erfolgsgaranten gehört. Zeitnah wolle man sich mit dem laufstarken Mittelfeldakteur und seinen Beratern zusammensetzen, um über die weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Das Preisschild, das dem Dauerbrenner umgehängt wurde, hat es jedenfalls in sich: Bis zu zehn Millionen Euro sollen die Verantwortlichen aufrufen.

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Wer geht, wer bleibt?

Eigengewächs Vitalie Becker (21) könnte die klammen Kassen ebenfalls klingeln lassen. Laut der ‚Sport Bild‘ signalisieren einige Bundesligisten Interesse am Linksverteidiger, der auf Schalke über 2027 hinaus verlängern soll. Dennoch stehe S04 einem Verkauf offen gegenüber, sofern das Angebot passen. Die Summe könnte dann wiederum in Leihspieler Moussa Ndiaye (23) fließen, der den verletzten Becker bislang sehr solide vertreten hat.

Im Fall von Mika Wallentowitz (18) scheint Schalke schnell Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge liegt dem Senkrechtstarter ein frisches Arbeitspapier bis 2030 vor. Einen ablösefreien Abgang des Außenbahnspielers will der Zweitligist unbedingt vermeiden – nach aktuellem Stand der Dinge läuft sein Vertrag in wenigen Monaten aus.