Schon im Winter: Neuer Stürmer für den BVB?

Nur ein Tor hat Borussia Dortmunds Top-Torjäger Serhou Guirassy (29) in den vergangenen acht Pflichtspielen geschossen, Neuzugang Fábio Silva (23) kommt trotzdem über die Jokerrolle nicht hinaus (ein Saisontor).

Beim Tabellendritten, berichtet die ‚Bild‘, denkt man deshalb darüber nach, schon auf dem Winter-Transfermarkt einen neuen Stürmer zu verpflichten. Ins Spiel bringt das Boulevardblatt den Brasilianer Giovane (21).

Bekannt ist: Der BVB scoutete den Mittelstürmer von Hellas Verona erst kürzlich bei der 1:2-Niederlage gegen Inter Mailand, Giovane erzielte das einzige Tor seines Teams.

Das Problem: Der Serie A-Klub fordert für den schnellen und technisch versierten Linksfuß 30 Millionen Euro, auch der AC Mailand zeigt Interesse.

Erst im Sommer war Giovane ablösefrei von Corinthians nach Verona gewechselt, vertraglich gebunden ist er bis 2029. „Wenn die Ablöse nicht zum K.o.-Kriterium wird“, schreibt die ‚Bild‘, könnte Giovane im Januar in Dortmund landen.