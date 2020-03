Spaniens Profis spielen Titel in FIFA 20 aus

Spaniens Fußball-Profis versüßen sich und den Fans die spielfreie Zeit mit einer kreativen Idee. Auf Initiative der spanischen E-Sport-Größe Ibai Llanos treten die 20 La Liga-Klubs in einem FIFA 20 Turnier gegeneinander an. Jeder Verein stellt dabei einen Spieler ab, der seine Mannschaft vertritt. Am morgigen Donnerstag werden die Kontrahenten ausgelost, Freitag, Samstag und Sonntag das Turnier abgehalten.

Die Teilnahme einiger prominenter Spieler wurde bereits bestätigt. Thibaut Courtois vertritt Real Madrid, Sergi Roberto den FC Barcelona, Sergio Reguilón den FC Sevilla und Borja Iglesias Betis Sevilla. Kommentiert werden die Spiele, die auf Twitch ausgestrahlt werden, von prominenten spanischen Fußball-Kommentatoren. Die Erlöse der Streams werden gespendet.