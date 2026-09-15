Robin Zentner (31) muss mal wieder kürzertreten. Offiziellen Angaben des FSV Mainz 05 zufolge hat sich der Stammkeeper eine Handverletzung zugezogen, wegen der er „in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen“ wird.

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Gute Besserung, Robin! 🍀



Robin Zentner hat sich im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Handverletzung zugezogen und wird den 05ERN in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Die Rückkehr richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf.#mainz05 pic.twitter.com/3ZUsurMhXO — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 15, 2026

Zentner musste bereits am 2. Spieltag gegen Hamburger SV (5:0) aufgrund muskulärer Probleme passen. In der vergangenen Saison war er wegen einer Adduktorenverletzung monatelang zum Zuschauen verdammt. Vertreten wird er nun von Ersatztorwart Alexander Schwolow (34).