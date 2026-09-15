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Bundesliga

Zentner hat es schon wieder erwischt

von Julian Jasch
1 min.
Robin Zentner im Mainz-Trikot @Maxppp

Robin Zentner (31) muss mal wieder kürzertreten. Offiziellen Angaben des FSV Mainz 05 zufolge hat sich der Stammkeeper eine Handverletzung zugezogen, wegen der er „in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen“ wird.

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Zentner musste bereits am 2. Spieltag gegen Hamburger SV (5:0) aufgrund muskulärer Probleme passen. In der vergangenen Saison war er wegen einer Adduktorenverletzung monatelang zum Zuschauen verdammt. Vertreten wird er nun von Ersatztorwart Alexander Schwolow (34).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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