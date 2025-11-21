Menü Suche
Serie A

Bundesliga-Transferplan bei Lazio?

von Dominik Schneider - Quelle: Il Messaggero
1 min.
Luca Netz bei einem Testspiel von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Die Transferplanungen bei Lazio Rom laufen auch Hochtouren und dabei spielen auch Profis aus Deutschland und ein ehemaliger Bundesligaspieler eine Rolle. Wie ‚Il Messaggero‘ berichtet, wurde Javier Fernández aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern beim Serie A-Klub angeboten. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft zum Saisonende.

Luca Netz (22) befindet sich ebenso im letzten Vertragsjahr bei Borussia Mönchengladbach. Sollten die Römer die Entscheidung treffen, Stammkraft Nuno Tavares (25) zu verkaufen, wäre Netz als Ersatz für links hinten eine Option, so die italienische Tageszeitung. Dabei ist auch Ex-Mainzer Aarón Martín (28) vom FC Genua – auch sein Kontrakt endet 2026 – ein möglicher Kandidat.

