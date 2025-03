Bayern-Boss: „Ist nicht so, dass man vergisst"

Jan-Christian Dreesen hat auf die Verletzungswelle beim FC Bayern reagiert. Gegenüber ‚Sky‘ gibt der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters zu verstehen: „Klagen hilft nichts, auch nicht nach hinten schauen. Aber es ist auch nicht so, dass man das einfach so vergisst oder einfach wegsteckt und dann weitermacht.“

Die Münchner mussten in dieser Woche einige Hiobsbotschaften verdauen: Die in der Viererkette gesetzten Dayot Upamecano (26) und Alphonso Davies (24) sind schwer verletzt von der Länderspielpause zurückgekehrt und werden womöglich beide nicht mehr in der laufenden Saison zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gibt es neue Sorgen um Abwehrspieler Hiroki Ito (25), der beim gestrigen 3:2-Sieg über St. Pauli verletzt ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht zur Stunde noch aus.