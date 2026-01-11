Passlack auf dem Sprung

Felix Passlack (27) wird dem VfL Bochum voraussichtlich im Januar den Rücken kehren. Als Abnehmer für den wechselwilligen Rechtsverteidiger steht nach Informationen der ‚WAZ‘ der schottische Erstligist Hibernian Edinburgh bereit. In trockenen Tüchern sei der Deal aber noch nicht.

Passlacks Kontrakt im Ruhrpott verliert in wenigen Monaten an Gültigkeit, insofern bietet sich dem VfL nun die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren. Darüber hinaus gehört der Ex-Dortmunder in Bochum längst nicht mehr zum Stammpersonal. Es wäre also durchaus überraschend, wenn sich die Parteien nicht final auf den Transfer einigen können.