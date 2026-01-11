Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Passlack auf dem Sprung

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
Felix Passlack für den VfL im Einsatz @Maxppp

Felix Passlack (27) wird dem VfL Bochum voraussichtlich im Januar den Rücken kehren. Als Abnehmer für den wechselwilligen Rechtsverteidiger steht nach Informationen der ‚WAZ‘ der schottische Erstligist Hibernian Edinburgh bereit. In trockenen Tüchern sei der Deal aber noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passlacks Kontrakt im Ruhrpott verliert in wenigen Monaten an Gültigkeit, insofern bietet sich dem VfL nun die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren. Darüber hinaus gehört der Ex-Dortmunder in Bochum längst nicht mehr zum Stammpersonal. Es wäre also durchaus überraschend, wenn sich die Parteien nicht final auf den Transfer einigen können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Premiership
Bochum
Hibernian
Felix Passlack

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premiership Premiership
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Hibernian Logo Hibernian FC
Felix Passlack Felix Passlack
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert