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Serie A

Akanji-Deal durch

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Italia
Manuel Akanji lacht während des Trainings @Maxppp

Dank des am gestrigen Sonntag eingetüteten Scudetto gibt es bei Inter Mailand Klarheit in der Personalie Manuel Akanji. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, wird durch den Gewinn der italienischen Meisterschaft die Kaufoption zur Pflicht. Die Option in Höhe von 15 Millionen Euro hätte Inter aber wohl ohnehin aktiviert.

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Bei den Nerazzurri ist der Innenverteidiger absolut gesetzt. Schon jetzt kommt der 30-Jährige in dieser Saison auf 44 Pflichtspiele für die Italiener. Lediglich die offizielle Mitteilung der Domstädter steht noch aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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