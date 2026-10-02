BVB: Mehrheit für Brunner-Rückkehr

Paris Brunner genießt bei den FT-Usern ein hohes Ansehen. In einer Umfrage stimmten 65 Prozent dafür, dass Borussia Dortmund den 20-Jährigen nach Möglichkeit zurück zum Verein holen sollte. 27 Prozent der Teilnehmer glauben zwar an das Potenzial des deutschen U21-Nationalspielers, befürchten jedoch abseits des Platzes zu viel Unruhe.

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Sollte der BVB Paris Brunner nach Möglichkeit zurückholen? Ja, er hat großes Potenzial Nein, er hat Potenzial, aber macht zu viel Ärger Nein, für den BVB reicht es bei Brunner nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Lediglich acht Prozent halten den Angreifer für nicht gut genug für den BVB. Brunner ist bei der AS Monaco hervorragend in die Saison gestartet: In sieben Pflichtspielen erzielte der Rechtsfuß sechs Treffer. Die Schwarz-Gelben haben beim Youngster wohl keine Rückkaufklausel im klassischen Sinne, aber ein sogenanntes Matching Right. Der BVB wird dadurch über mögliche Angebote anderer Klubs informiert.