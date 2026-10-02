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FT-Kurve Bundesliga

BVB: Mehrheit für Brunner-Rückkehr

von Daniel del Federico
1 min.
Paris Brunner jubelt nach seinem Treffer @Maxppp

Paris Brunner genießt bei den FT-Usern ein hohes Ansehen. In einer Umfrage stimmten 65 Prozent dafür, dass Borussia Dortmund den 20-Jährigen nach Möglichkeit zurück zum Verein holen sollte. 27 Prozent der Teilnehmer glauben zwar an das Potenzial des deutschen U21-Nationalspielers, befürchten jedoch abseits des Platzes zu viel Unruhe.

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Sollte der BVB Paris Brunner nach Möglichkeit zurückholen?
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Lediglich acht Prozent halten den Angreifer für nicht gut genug für den BVB. Brunner ist bei der AS Monaco hervorragend in die Saison gestartet: In sieben Pflichtspielen erzielte der Rechtsfuß sechs Treffer. Die Schwarz-Gelben haben beim Youngster wohl keine Rückkaufklausel im klassischen Sinne, aber ein sogenanntes Matching Right. Der BVB wird dadurch über mögliche Angebote anderer Klubs informiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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