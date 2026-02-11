FC Bayern: Harte Entscheidung um Jackson

Nicolas Jackson gelingt es einfach nicht, beim FC Bayern München Fuß zu fassen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, fehlt der Stürmer beim heutigen DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig (20:45 Uhr) im Aufgebot der Münchner. Beim Rekordmeister sind alle Spieler fit, weshalb für den 24-Jährigen kein Platz im Kader ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jackson ist vom FC Chelsea ausgeliehen, Bayern verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro. Dass der Ligaprimus von diesem Passus Gebrauch macht, erscheint aber unwahrscheinlich, schließlich fungiert der Senegalese meist nur als Joker. Für sich werben kann er gegen RB nicht.