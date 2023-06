BVB-Leihgabe Knauff bleibt bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt kann einen Haken hinter die Personalie Ansgar Knauff setzen. Wie die SGE bekanntgibt, bleibt der 21-Jährige dem Verein langfristig erhalten. In Frankfurt erhält Knauff ein Arbeitspapier bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach haben sich die Adler mit Borussia Dortmund auf eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro verständigt. Durch Boni kann die Summe ansteigen. Seit Januar 2022 lief der Außenbahnspieler leihweise für die SGE auf.

Lese-Tipp

Bericht: BVB buhlt um U20-Stürmer

Eintrachts Sportdirektor Timmo Hardung über den deutschen U21-Nationalspieler: „Ansgar hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg, weshalb es außer Frage stand, dass wir ihn in der Folge auch fest an uns binden wollten. Wir freuen uns, dass Ansgar bei der Eintracht seine neue sportliche Heimat sieht und sind von seinen bisher gezeigten fußballerischen Qualitäten überzeugt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hardung weiter: „Zudem haben wir Ansgars zielgerichtete Einstellung und seinen Charakter in den letzten 18 Monaten schätzen gelernt und wissen, dass wir gemeinsam mit ihm in seiner Entwicklung die nächsten Schritte gehen wollen.“