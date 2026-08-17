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Bundesliga

Kane: Klarer Plan für neuen Vertrag

von Dominik Schneider - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Harry Kane jubelt für den FC Bayern @Maxppp

Hinsichtlich der wohl bevorstehenden Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern gibt es einen klaren Plan. Die ‚Abendzeitung‘ zitiert den 33-jährigen Torjäger: „Ich habe nur noch ein Jahr Vertrag, deshalb ist jetzt die Zeit, um darüber zu sprechen. Wir werden nächste oder übernächste Woche darüber sprechen.“

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Nachdem in den vergangenen Tagen schon von der sicheren Unterschrift des englischen Nationalspielers berichtet wurde, scheint es zeitnah auch zum Vollzug zu kommen. Dahingehend erklärt Kane: „Beide Seiten sind ganz entspannt.“ Künftig soll der routinierte Stürmer 25 Millionen Euro brutto pro Spielzeit einstreichen. Nochmal mehr als er bisher an der Säbener Straße verdient.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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