Kane: Klarer Plan für neuen Vertrag

Hinsichtlich der wohl bevorstehenden Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern gibt es einen klaren Plan. Die ‚Abendzeitung‘ zitiert den 33-jährigen Torjäger: „Ich habe nur noch ein Jahr Vertrag, deshalb ist jetzt die Zeit, um darüber zu sprechen. Wir werden nächste oder übernächste Woche darüber sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem in den vergangenen Tagen schon von der sicheren Unterschrift des englischen Nationalspielers berichtet wurde, scheint es zeitnah auch zum Vollzug zu kommen. Dahingehend erklärt Kane: „Beide Seiten sind ganz entspannt.“ Künftig soll der routinierte Stürmer 25 Millionen Euro brutto pro Spielzeit einstreichen. Nochmal mehr als er bisher an der Säbener Straße verdient.