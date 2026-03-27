Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Alle Infos zum Neuer-Gipfel

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Manuel Neuer beim Aufwärmen @Maxppp

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben sich mit Manuel Neuer darauf verständigt, dass man sich erst Mitte April zusammensetzen wird, um die gemeinsame Zukunft zu besprechen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge ist der Schlussmann mit der Bitte an die FCB-Bosse herangetreten, den eigentlich für Ende März datierten Gipfel nach hinten zu verschieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer, der am heutigen Freitag seinen 40. Geburstag feiert, will zunächst wieder fit werden und anschließend entscheiden, ob er in München noch ein Jahr dranhängt oder seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängt. Als potenzieller Nachfolger wurde von den Münchnern Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim ins Visier genommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert