Alle Infos zum Neuer-Gipfel

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben sich mit Manuel Neuer darauf verständigt, dass man sich erst Mitte April zusammensetzen wird, um die gemeinsame Zukunft zu besprechen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge ist der Schlussmann mit der Bitte an die FCB-Bosse herangetreten, den eigentlich für Ende März datierten Gipfel nach hinten zu verschieben.

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Neuer, der am heutigen Freitag seinen 40. Geburstag feiert, will zunächst wieder fit werden und anschließend entscheiden, ob er in München noch ein Jahr dranhängt oder seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängt. Als potenzieller Nachfolger wurde von den Münchnern Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim ins Visier genommen.