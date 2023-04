Liverpool: Klopp vermeidet Milner-Bekenntnis

Die Zukunft von James Milner beim FC Liverpool ist ungewiss, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Auf einer Pressekonferenz versuchte Trainer Jürgen Klopp die Nachfrage über eine Auskuft zu Milners Zukunft zu umgehen: „Wenn wir etwas zu sagen haben, dann wird es ein Update geben. Wann auch immer das sein wird.“ Zu Beginn der Saison hatte der LFC-Coach seinen Routinier noch als „unglaublich wichtig“ bezeichnet.

Seit seinem ablösefreien Wechsel von Manchester City zum FC Liverpool verbuchte Milner insgesamt 326 Spiele und einige Titelgewinne, darunter einen in der Premier League und einen in der Champions League. Der mittlerweile 37-Jährige spielt in der laufenden Saison nicht mehr die Rolle wie in den Jahren zuvor und kommt meist nur noch zu Kurzeinsätzen. Trotz geringerer Spielzeit möchte der Engländer weiter an der Anfield Road verweilen: "Ich fühle mich sehr glücklich, bei einem großartigen Verein wie Liverpool zu spielen, in einem großartigen Team, in dem ich mitspiele. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch etwas beitragen kann, und ich fühle mich körperlich gut, also werde ich weiter hart arbeiten. Ich möchte einfach weiterhin meinen Beitrag zu einem großen Verein wie Liverpool leisten und hoffentlich sowohl auf als auch neben dem Platz etwas bewirken.“ Derzeit stehen die Zeichen auf Verlängerung der Zusammenarbeit.

