George vor Chelsea-Abflug

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Flügelstürmer Tyrique George (19) wird den FC Chelsea in dieser Transferperiode womöglich noch verlassen. Fabrizio Romano zufolge bietet der FC Everton eine Leihe mit Kaufoption an. Die Gespräche mit den Toffees, aber auch anderen Vereinen laufen.

Das Chelsea-Eigengewächs spielt in dieser Saison nur die zweite Geige. Wettbewerbsübergreifend stehen weniger als 500 Minuten auf Georges Konto, in der Premier League kam der englische U21-Nationalspieler letztmals Ende Oktober zum Zug.

