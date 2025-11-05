Flick will Barça verlassen | Tottenham-Star mit Waffe bedroht

Flick plant Barça-Abgang

Im Sommer 2024 übernahm Hansi Flick als Cheftrainer beim FC Barcelona. In seiner ersten Saison formte der ehemalige Bundestrainer die Blaugrana wieder zu einem gefürchteten Spitzenteam und unterschrieb im Mai ein neues Arbeitspapier bis 2027. Einem Bericht zufolge plant der 60-Jährige aber, seine Amtszeit ein Jahr vor Vertragsablauf zu beenden. Laut der spanischen Tageszeitung ‚Diario ABC‘ hat Flick seinen Mitarbeitern im Trainerstab mitgeteilt, dass er die Katalanen nach der laufenden Saison verlassen will.

Obwohl es in dieser Spielzeit nicht mehr ganz so rund läuft, sollen aber nicht die ausbleibenden Ergebnisse das Problem sein. Der gebürtige Heidelberger sei von der Einstellung einiger Spieler und der mangelnden Unterstützung seitens des Vorstands erschöpft. Superstar Lamine Yamal (18) soll dabei „im Zentrum von Flicks Unzufriedenheit“ stehen. Wie viel Wahrheitsgehalt im Bericht der in Madrid ansässigen Zeitung steckt, ist offen. Vor dem heutigen Champions League-Spiel beim Club Brügge (21 Uhr) betonte Flick: „Ich liebe diesen Verein, ich liebe die Spieler. Ich bin sehr glücklich bei Barça und in der Stadt Barcelona. Ich werde mein Bestes geben.“

Im falschen Film

Für Tottenham Hotspur stand Destiny Udogie in der laufenden Saison bereits zehnmal auf dem Platz, auch den gestrigen 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Kopenhagen bestritt der Linksverteidiger von Beginn an. Abseits des sportlichen Geschehens erlebte der 22-Jährige kürzlich einen echten Schockmoment. Der zwölffache italienische Nationalspieler ist von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht worden.

In einer Stellungnahme, aus der unter anderem die ‚BBC‘ zitiert, bestätigten die Spurs die Medienberichte: „Wir haben Destiny Udogie und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden das weiter tun. Da es sich um eine juristische Angelegenheit handelt, können wir nicht weiter kommentieren.“ Der Vorfall soll sich am 6. September zugetragen haben. Laut der Polizei wurde ein 31-jähriger Mann festgenommen, der sich inzwischen gegen Kaution auf freiem Fuß befindet.