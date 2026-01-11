HSV-Aus: Heftige Vorwürfe gegen Kuntz

Nach Weihnachten soll Stefan Kuntz die Verantwortlichen des Hamburger SV aus familiären Gründen um eine Beendigung der Zusammenarbeit gebeten haben. Dem vermeintlichen Wunsch des Sportvorstands kam des Kontrollgremiums nach und löste seinen Vertrag zum Jahreswechsel auf.

Während sich der HSV inzwischen auf der Suche nach einem Nachfolger befindet, kommen brisante Hintergründe zum Kuntz-Aus ans Licht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, „führten Beschuldigungen von HSV-Mitarbeiterinnen gegen Kuntz offenbar zur Vertragsauflösung“. Demnach wurde dem 63-Jährigen „sexuelle Belästigung“ vorgeworfen. Mehr noch: „Eine der Frauen soll sich durch Aussagen von Kuntz sogar zum Oralverkehr gedrängt gefühlt haben“, schreibt die ‚Bild‘.

Untersuchungen laufen noch

Zwischenzeitlich hatte Kuntz vor einer Vertragsverlängerung in der Hansestadt gestanden, ehe sich eine Angestellte Anfang Dezember an den Aufsichtsrat wandte und besagte Vorwürfe erhob. Die „verbale sexuelle Belästigung“ wurde anscheinend von „drei mit dem Vorgang vertrauten Personen unabhängig voneinander“ bestätigt. Daraufhin fanden sich weitere Betroffene, die ähnliche Schilderungen gemacht haben sollen.

Vor dem letzten HSV-Spiel des Jahres habe ein Teil des Aufsichtsrates den Beschuldigten in seinem Büro aufgesucht, um ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Kuntz kündigte an, Stellung zu beziehen – dazu kam es aber angeblich nicht. Nun spricht die Kuntz-Seite von einer Verleumdungskampagne. Anfragen der ‚Bild‘ ließ Kuntz unbeantwortet, sein Anwalt teilte lediglich mit, Kuntz habe den HSV „aus persönlichen familiären Gründen um eine kurzfristige Vertragsbeendigung gebeten“.

Derweil sei der Fall für den Bundesligisten noch nicht abgeschlossen. Stattdessen laufen die internen Untersuchungen weiter auf Hochtouren.