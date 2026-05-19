Real hat Mourinho-Klausel bezahlt

José Mourinho steht unmittelbar vor der Rückkehr zu Real Madrid. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, haben die Königlichen die festgeschriebenen drei Millionen Euro an Benfica Lissabon überwiesen und somit die Ausstiegsklausel im Vertragswerk der Portugiesen aktiviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinho ist die unumstrittene Wunschlösung von Real Madrid-Präsident Florentino Pérez. Mit The Special One sind sich die Madrilenen bereits einig. Lediglich die Unterschrift unter dem Vertrag in der spanischen Hauptstadt steht noch aus.