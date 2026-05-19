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Real hat Mourinho-Klausel bezahlt

von Remo Schatz - Quelle: Sky Italia
Fenerbahces Trainer José Mourinho. @Maxppp

José Mourinho steht unmittelbar vor der Rückkehr zu Real Madrid. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, haben die Königlichen die festgeschriebenen drei Millionen Euro an Benfica Lissabon überwiesen und somit die Ausstiegsklausel im Vertragswerk der Portugiesen aktiviert.

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Mourinho ist die unumstrittene Wunschlösung von Real Madrid-Präsident Florentino Pérez. Mit The Special One sind sich die Madrilenen bereits einig. Lediglich die Unterschrift unter dem Vertrag in der spanischen Hauptstadt steht noch aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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