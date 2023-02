Die Top-Torjäger Europas | Osimhen der nächste 100-Millionen-Deal?

Beim VfL Wolfsburg blieb Victor Osimhen (24) in den Anfängen seiner Profikarriere der Durchbruch versagt. Einige Jahre später könnte der Mittelstürmer im Trikot von Tabellenführer SSC Neapel zum nächsten 100-Millionen-Transfer aufsteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch am gestrigen Sonntag gegen Spezia Calcio (3:0) trug sich Osimhen mit seinem Doppelpack mal wieder in die Torschützenliste der Neapolitaner ein. Fünf Ligaspiele in Serie hat der Nigerianer nun eingenetzt – 16 Mal insgesamt, niemand traf in dieser Serie A-Saison häufiger.

Lese-Tipp

Zaniolo schon zum Medizincheck

Manchester United, Real Madrid und Paris St. Germain sollen ein Auge auf Osimhen geworfen haben. Der ‚Daily Mirror‘ nennt nun auch den mit Geld um sich werfenden FC Chelsea als Interessenten. Unter 100 Millionen Euro, ist es immer wieder zu vernehmen und auch beim ‚Mirror‘ zu lesen, wird Napoli den bis 2025 gebundenen Torjäger aber nicht ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die besten Torjäger Europas