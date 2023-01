Weitere BVB-Transfers in Arbeit?

Rechtsverteidiger Julian Ryerson (25/Union Berlin) bleibt womöglich nicht der einzige Wintertransfer bei Borussia Dortmund. Sportdirektor Sebastian Kehl entgegnete am Rand der Partie gegen den FC Augsburg bei ‚DAZN‘ auf die Nachfrage, ob die Planungen abgeschlossen seien: „Das würde ich so noch nicht unterschreiben wollen, weil ich auch noch nicht ganz genau weiß, was noch passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Kehl könnte es beim BVB noch zu Abgängen kommen: „Vielleicht tut sich auf der Abgabenseite noch was. Aber ein paar Tage haben wir ja noch Zeit.“ So schnell wie möglich würde Dortmund gerne Linksverteidiger Nico Schulz (29) von der Gehaltsliste streichen. Das Transferfenster schließt in neun Tagen seine Pforten.

Lese-Tipp

BVB: Terzic schwärmt von Ryerson